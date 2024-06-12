Что будет, если страхователь сообщил ложные сведения страховщику?

0:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если после заключения договора страхования обнаружится, что страхователь предоставил страховщику заведомо ложные сведения, то страховщик может потребовать признать договор недействительным.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

В худшем случае страховщик может обратиться в суд. Если страхователь успел получить страховые выплаты, то юристы страховщика имеют право написать заявление, и полиция имеет основания для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве.

Как правило, недостоверные сведения подают при страховании автотранспорта и недвижимости.