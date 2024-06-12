Что будет, если страхователь сообщил ложные сведения страховщику?

Если после заключения договора страхования обнаружится, что страхователь предоставил страховщику заведомо ложные сведения, то страховщик может потребовать признать договор недействительным.
В худшем случае страховщик может обратиться в суд. Если страхователь успел получить страховые выплаты, то юристы страховщика имеют право написать заявление, и полиция имеет основания для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве.
Как правило, недостоверные сведения подают при страховании автотранспорта и недвижимости.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?