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Беременная певица Сати Казанова попозировала с объёмным животом: "Красота божественная такая"

Певица Сати Казанова устроила беременную фотосессию

1:10
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова опубликовала серию красивых снимков, на которых заметен беременный живот звезды.

Певица Сати Казанова устроила беременную фотосессию
Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman

Сати Казанова перестала скрывать свою беременность. Она наслаждается волшебными моментами ношения под сердцем ребёнка.

Своё мироощущение певица выразила, попозировав на фото с объёмным животом. Фотосессия получилась воздушной и вдохновенной.

Подписчики артистки в "Инстаграме"* поддержали Казанову, которая находится в интересном положении.

"Как красиво! Всё волшебно";

"Поздравляю с ожидаем малыша! Пусть родится здоровым и счастливым";

"Это что же за красота божественная такая", — писали фолловеры под фото знаменитости.

Примечательно, что социальная сеть определила снимки, как созданные с помощью ИИ. Автор фото заверил, что фото настоящие.

"Инстаграм почему-то так определил. Видимо от красоты не поверил, что снято", — объяснил фотограф.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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