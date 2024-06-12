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Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем

Какие добавки можно использовать для подкормки лука в июне?

1:19
Садоводство » Советы

В июне с увеличением длительности светового дня, лук получает сигнал начать формирование головок, когда питательные вещества из надземной части направляются к луковичкам, помогая им увеличиваться.

Какие добавки можно использовать для подкормки лука в июне?
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Важно помнить, что для получения крупных луковиц не следует обрывать перо, так как зеленая часть необходима для растений. Удаление пера заставит их тратить энергию на восстановление, что может замедлить рост луковиц.

Что нужно луку? Основными элементами являются калий и фосфор.

В этот период можно использовать монофосфат калия, который продается в пакетиках по 20 грамм. На ведро воды добавляется половина этой дозы — 10 грамм. Расход зависит от густоты посадки и размеров растений.

Также подходят суперфосфат и калимагнезия, которые добавляются по столовой ложке на ведро воды.

Зола является еще одним вариантом, так как содержит фосфор, калий и другие полезные элементы. Для использования делается настой из золы, смешивая ее со столовым уксусом и оставляя на несколько часов, затем раствор выливается в ведро воды. Уксус помогает растениям лучше усваивать кальций из золы.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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