Фитнес-тренер рассказал, что водителям обязательно нужно делать ягодичный мост и ещё четыре упражнения

Your browser does not support the audio element.

Фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин предложил пять эффективных упражнений, которые помогут водителям сохранять форму, даже если они проводят долгое время за рулём.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain