Фитнес-тренер рассказал, что водителям обязательно нужно делать ягодичный мост и ещё четыре упражнения

Фитнес-тренер Симкин перечислил пять упражнений, которые стоит выполнять водителям

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Фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин предложил пять эффективных упражнений, которые помогут водителям сохранять форму, даже если они проводят долгое время за рулём.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain

Одной из основных проблем водителей, сидящих за рулем длительное время, является ослабление мышц кора. Поэтому рекомендуется использовать упражнения, направленные на тренировку этих мышц.

"Основная проблема водителей, которые много времени проводят за рулем, — это ослабление мышц кора. Поэтому любые упражнения на эти мышцы всегда будут наилучшим вариантом. Я бы посоветовал мужчинам становую тягу. Однако оно довольно сложное, поэтому сперва нужно ознакомиться с правильной техникой выполнения", — сказал Симкин.

Вторым эффективным упражнением для водителей является ягодичный мостик. Это упражнение помогает проработать бицепсы бедра, улучшает кровообращение и предотвращает возникновение проблем с кровообращением.

Следующее упражнение, которое рекомендовано водителям, это подтягивания. Они помогают формировать правильную осанку и могут быть легко включены в режим повседневной жизни, пишет Газета.Ru.

Симкин также отметил, что многие водители страдают от избыточного напряжения икроножных мышц из-за постоянного давления на педали. Чтобы решить эту проблему, рекомендуется выполнять подъёмы на носках в сидячем положении.

И наконец, тренер советует водителям выполнять энергоёмкие упражнения, такие как турецкий подъём. Это упражнение, при котором человек лежит на спине и многократно поднимается, удерживая гирю одной рукой.

С помощью этих пяти упражнений водители могут поддерживать физическую форму и справляться с некоторыми проблемами, связанными с длительным нахождением за рулем. Важно помнить об ограничениях и консультироваться с профессионалом перед началом тренировок.