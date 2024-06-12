Ольга Бузова собрала своих главных врагов по "Дому-2" на "лобном месте" в центре Москвы

Ольга Бузова встретилась с коллегами по "Дому-2"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский показал звезду в компании звёзд "Дома-2".

Фото: https://www.instagram.com/anton_bo by Инстаграм Антона Богославского is licensed under public doman

Антон Богославский разместил в "Инстаграме"* фото Ольги Бузовой с коллегами по телестройке Алёной Водонаевой и Викторией Боней.

"Это слишком культовое фото, чтобы не выложить!" — написал PR-директор звезды под снимком.

Богославский объяснил, что фото было сделано на празднике в честь 20-летнего юбилея Бузовой на ТВ.

"Только Оля может позволить себе, возвести лобное место в самом центре Москвы и собрать главных врагинь культового реалити-шоу отечественного телевидения", — отметил PR-специалист.

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