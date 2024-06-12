Ольга Бузова собрала своих главных врагов по "Дому-2" на "лобном месте" в центре Москвы

PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский показал звезду в компании звёзд "Дома-2".
Антон Богославский разместил в "Инстаграме"* фото Ольги Бузовой с коллегами по телестройке Алёной Водонаевой и Викторией Боней.
"Это слишком культовое фото, чтобы не выложить!" — написал PR-директор звезды под снимком.
Богославский объяснил, что фото было сделано на празднике в честь 20-летнего юбилея Бузовой на ТВ.
"Только Оля может позволить себе, возвести лобное место в самом центре Москвы и собрать главных врагинь культового реалити-шоу отечественного телевидения", — отметил PR-специалист.
Ранее Ольга Бузова восхитилась творчеством комика Нурлана Сабурова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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