Пышные голландские кексы к чаю: справится даже новичок

Голландские кексы к чаю: вкусная выпечка

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем порадовать себя вкусным к чаю и приготовить голландские кексы. Вам не нужно быть опытным шеф-поваром, чтобы приготовить этот восхитительный десерт.

Фото: Wikipedia by Margaret Hoogstrate is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вы можете подавать эти кексы с ванильным мороженым.

Ингредиенты

1 стакан муки

1 чайная ложка корицы

100 г сливочного масла

1 яйцо

1/2 стакана сахара

Приготовление