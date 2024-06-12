Пышные голландские кексы к чаю: справится даже новичок
Голландские кексы к чаю: вкусная выпечка
1:00
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12.06.2024 21:31
Предлагаем порадовать себя вкусным к чаю и приготовить голландские кексы. Вам не нужно быть опытным шеф-поваром, чтобы приготовить этот восхитительный десерт.
Фото: Wikipedia by Margaret Hoogstrate is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Вы можете подавать эти кексы с ванильным мороженым.
Ингредиенты
1 стакан муки
1 чайная ложка корицы
100 г сливочного масла
1 яйцо
1/2 стакана сахара
Приготовление
Растопите сливочное масло и смешайте с сахаром. Добавьте яичный желток, перемешайте. Добавьте 1 стакан муки и корицу, взбейте миксером.
Распределите тесто по всей форме для выпечки. Ладонью разровняйте тесто и смажьте оставшимся яичным белком. Сверху положите начинку по своему выбору.
Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов. Нарежьте на кусочки разной формы, например, квадрат, треугольник или прямоугольник. Кексы готовы.
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