Неожиданная причина плохого поведения собак: как владельцы могут неосознанно вредить своим питомцам

Почему собаки плохо себя ведут: кинолог раскрыл причины

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не только избалованные или плохо воспитанные собаки могут проявлять плохое поведение. Среди прочих причин эксперты выделяют стресс и психические травмы.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Список причин гораздо шире. Поэтому владельцам важно знать, как не навредить питомцу неправильным воспитанием.

"Не стоит сразу списывать плохое поведение любимца на его необучаемость. Важно выяснить, почему собака не слушается или портит квартиру. Причины могут заключаться как в неправильном подходе к воспитанию, так и в серьезных проблемах со здоровьем", — пояснил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Причины плохого поведения

Как уже упоминалось, причины могут быть самые разнообразные. От ошибок в дрессировке, проблем со здоровьем и стресса до повышенной активности и психологических травм.

Хорошо воспитанные собаки, как правило, живут у ответственных владельцев.

Что делать

Перед тем как начинать дрессировку или обучение, необходимо изучить поведение собаки и особенности её характера.

Недостаточно учитывать только индивидуальные особенности животного. Не будет лишним проконсультироваться с профессионалом.