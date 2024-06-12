США ввели санкции против сегментов рынка страхования в России

Среди компаний и организаций, подпавших под новые санкции США оказались две крупнейшие организации из страхового сектора Российской Федерации: "СОГАЗ" и "РНПК" (Российская Национальная перестраховочная компания).
Это может означать запрет на сотрудничество с этими компаниями для зарубежных партнёров, арест долларовых счетов, если таковые найдутся в банках недружественных стран. Также в долгосрочной перспективе это может означать усложнение страховых операций для туристов, выезжающих за рубеж и проблемы с получением страховых выплат в странах зарубежья помимо стран, также находящихся под санкциями Запада, например, Белоруссии.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?