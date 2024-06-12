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Знаменитый луковый суп: приготовить его очень просто

Как приготовить луковый суп

1:19
Еда

Устали от обычных супов? Тогда попробуйте вкусный луковый суп, который понравится и детям, и взрослым. Этот рецепт прост в приготовлении и не отнимет у вас много времени.

Как приготовить луковый суп
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Блюдо готовится с использованием основных ингредиентов, таких как лук, картофель, морковь, овощной бульон.

Ингредиенты

  • 4 луковицы
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 1 морковь
  • 1 литр воды
  • 2 столовые ложки сельдерея
  • чёрный перец, соль, сахар
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 картофелины
  • 1 стакан овощного бульона
  • Петрушка по желанию

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте отдельно лук, чеснок, картофель и морковь. На сковороде обжарьте лук и чеснок на сливочном масле.  
  2. Влейте овощной бульон и воду в кастрюлю, добавьте сельдерей и петрушку. Посыпьте сахаром, солью и чёрным перцем. Готовьте минуту, когда суп начнёт закипать, добавьте в него зажарку.
  3. Добавьте ломтики картофеля и моркови. Уменьшите огонь и варите 15 минут на медленном огне. Снимите с огня и переложите смесь в чашу блендера. Взбейте до состояния пюре. При подаче добавьте гренки.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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