Знаменитый луковый суп: приготовить его очень просто
Как приготовить луковый суп
1:19
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12.06.2024 20:33
Устали от обычных супов? Тогда попробуйте вкусный луковый суп, который понравится и детям, и взрослым. Этот рецепт прост в приготовлении и не отнимет у вас много времени.
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Блюдо готовится с использованием основных ингредиентов, таких как лук, картофель, морковь, овощной бульон.
Ингредиенты
4 луковицы
2 столовые ложки сливочного масла
1 морковь
1 литр воды
2 столовые ложки сельдерея
чёрный перец, соль, сахар
2 зубчика чеснока
2 картофелины
1 стакан овощного бульона
Петрушка по желанию
Приготовление
Очистите и нарежьте отдельно лук, чеснок, картофель и морковь. На сковороде обжарьте лук и чеснок на сливочном масле.
Влейте овощной бульон и воду в кастрюлю, добавьте сельдерей и петрушку. Посыпьте сахаром, солью и чёрным перцем. Готовьте минуту, когда суп начнёт закипать, добавьте в него зажарку.
Добавьте ломтики картофеля и моркови. Уменьшите огонь и варите 15 минут на медленном огне. Снимите с огня и переложите смесь в чашу блендера. Взбейте до состояния пюре. При подаче добавьте гренки.
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