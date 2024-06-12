Знаменитый луковый суп: приготовить его очень просто

Как приготовить луковый суп

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от обычных супов? Тогда попробуйте вкусный луковый суп, который понравится и детям, и взрослым. Этот рецепт прост в приготовлении и не отнимет у вас много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Блюдо готовится с использованием основных ингредиентов, таких как лук, картофель, морковь, овощной бульон.

Ингредиенты

4 луковицы

2 столовые ложки сливочного масла

1 морковь

1 литр воды

2 столовые ложки сельдерея

чёрный перец, соль, сахар

2 зубчика чеснока

2 картофелины

1 стакан овощного бульона

Петрушка по желанию

Приготовление