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Самолёт S7 Airlines при разбеге столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска

1:01
Происшествия

Самолёт с пассажирами, принадлежащий компании S7, врезался в стаю птиц на территории аэропорта Иркутска, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолёт S7 Airlines при разбеге столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска
Фото: Markus Mainka/picture alliance

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, по факту случившегося запущена проверка. Подчёркивается, что инцидент зарегистрирован 2 августа.

"При разбеге самолёта, выполнявшего рейс № 6329 сообщением "Иркутск — Якутск", произошло столкновение со стаей птиц", — сказано в официальном релизе.

Члены экипажа прервали полёт и вернули воздушное судно на стоянку. В результате ЧП никто не пострадал. На борту находились 124 человека. Сейчас профильные специалисты оценивают состояние пассажирского самолёта.

Ранее стало известно, что в аэропорту Новосибирска аварийную посадку совершил самолёт S7, который выполнял рейс "Иркутск — Сочи".

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Почему мы летаем так медленно?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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