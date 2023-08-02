Самолёт S7 Airlines при разбеге столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолёт с пассажирами, принадлежащий компании S7, врезался в стаю птиц на территории аэропорта Иркутска, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Markus Mainka/picture alliance

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, по факту случившегося запущена проверка. Подчёркивается, что инцидент зарегистрирован 2 августа.

"При разбеге самолёта, выполнявшего рейс № 6329 сообщением "Иркутск — Якутск", произошло столкновение со стаей птиц", — сказано в официальном релизе.

Члены экипажа прервали полёт и вернули воздушное судно на стоянку. В результате ЧП никто не пострадал. На борту находились 124 человека. Сейчас профильные специалисты оценивают состояние пассажирского самолёта.

Ранее стало известно, что в аэропорту Новосибирска аварийную посадку совершил самолёт S7, который выполнял рейс "Иркутск — Сочи".

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