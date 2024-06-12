Вице-президент РСТ Дмитрий Горин: изъятия паспортов на границе выросли из-за ошибок в данных

Туроператоры озвучили причины роста изъятий загранпаспортов на российской границе

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние месяцы значительно увеличилось количество случаев изъятия паспортов на границе, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью РБК.

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По его словам, многие туристы обращаются в РСТ из-за изъятий паспортов, вызванных обнаруженными ошибками в документах. Путешественников с ошибками в паспортах не пропускают через границу или отправляют на дополнительную проверку.

Чаще всего это связано с несовпадением в написании фамилий и имён, опечатками в названиях городов и регионов, ошибками в датах — в основном, в паспортах старого образца.

При обнаружении ошибок следует обратиться в любое подразделение по вопросам миграции для замены загранпаспорта, это бесплатно.