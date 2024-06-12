Вице-президент РСТ Дмитрий Горин: изъятия паспортов на границе выросли из-за ошибок в данных

В последние месяцы значительно увеличилось количество случаев изъятия паспортов на границе, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью РБК.
По его словам, многие туристы обращаются в РСТ из-за изъятий паспортов, вызванных обнаруженными ошибками в документах. Путешественников с ошибками в паспортах не пропускают через границу или отправляют на дополнительную проверку.
Чаще всего это связано с несовпадением в написании фамилий и имён, опечатками в названиях городов и регионов, ошибками в датах — в основном, в паспортах старого образца.
При обнаружении ошибок следует обратиться в любое подразделение по вопросам миграции для замены загранпаспорта, это бесплатно.
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