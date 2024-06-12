Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о прогнозе в 90 миллионов туристических поездок в 2024 году

Число туристических поездок по России может достигнуть 90 миллионов. Об этом сообщил Министр экономического развития России Максим Решетников на Российском туристическом форуме "Путешествуй!", который проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"В целом у нас динамика первых месяцев очень хорошая. Мы идём с ростом и по внутренним поездкам и по въездному туризму. Ожидаем порядка 90 млн поездок в 2024 году," — заявил он.
Решетников отметил, что первый день форума "Путешествуй!" посвящён международному туризму. Мероприятие посетили представители из 20 стран.
Министр также добавил, что рассматривается возможность отмены виз для ряда стран, с которыми ведутся переговоры, включая Саудовскую Аравию, Оман, Бахрейн, Мьянму и Кувейт.
"Сейчас те механизмы, которые у нас имеются, позволяют привлекать туристов со всего мира. В первую очередь я имею в виду электронную визу. К тому же по ней у нас небольшой процент отказов. За последние 10 месяцев в страну въехало 400 тыс. туристов по этой визе," — заключил глава министерства.
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