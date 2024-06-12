Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о прогнозе в 90 миллионов туристических поездок в 2024 году

Россия ожидает 90 млн туристических поездок в этом году

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Число туристических поездок по России может достигнуть 90 миллионов. Об этом сообщил Министр экономического развития России Максим Решетников на Российском туристическом форуме "Путешествуй!", который проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

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"В целом у нас динамика первых месяцев очень хорошая. Мы идём с ростом и по внутренним поездкам и по въездному туризму. Ожидаем порядка 90 млн поездок в 2024 году," — заявил он.

Решетников отметил, что первый день форума "Путешествуй!" посвящён международному туризму. Мероприятие посетили представители из 20 стран.

Министр также добавил, что рассматривается возможность отмены виз для ряда стран, с которыми ведутся переговоры, включая Саудовскую Аравию, Оман, Бахрейн, Мьянму и Кувейт.

"Сейчас те механизмы, которые у нас имеются, позволяют привлекать туристов со всего мира. В первую очередь я имею в виду электронную визу. К тому же по ней у нас небольшой процент отказов. За последние 10 месяцев в страну въехало 400 тыс. туристов по этой визе," — заключил глава министерства.