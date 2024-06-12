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Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о прогнозе в 90 миллионов туристических поездок в 2024 году

Россия ожидает 90 млн туристических поездок в этом году

1:18
Туризм » Регионы » Россия

Число туристических поездок по России может достигнуть 90 миллионов. Об этом сообщил Министр экономического развития России Максим Решетников на Российском туристическом форуме "Путешествуй!", который проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Россия ожидает 90 млн туристических поездок в этом году
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"В целом у нас динамика первых месяцев очень хорошая. Мы идём с ростом и по внутренним поездкам и по въездному туризму. Ожидаем порядка 90 млн поездок в 2024 году," — заявил он.

Решетников отметил, что первый день форума "Путешествуй!" посвящён международному туризму. Мероприятие посетили представители из 20 стран.

Министр также добавил, что рассматривается возможность отмены виз для ряда стран, с которыми ведутся переговоры, включая Саудовскую Аравию, Оман, Бахрейн, Мьянму и Кувейт.

"Сейчас те механизмы, которые у нас имеются, позволяют привлекать туристов со всего мира. В первую очередь я имею в виду электронную визу. К тому же по ней у нас небольшой процент отказов. За последние 10 месяцев в страну въехало 400 тыс. туристов по этой визе," — заключил глава министерства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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