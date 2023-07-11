Химеру человека и свиньи собираются создать в США

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние годы во всем мире наблюдается рост интереса к генетическим экспериментам, несмотря на связанные с ними риски и моральные проблемы. В частности, в США активно развиваются работы в области химер.

Фото: mavink. com/explore/Pig-Man-in-Real-Life

Раскрытие мира химер

Химеры — мифические существа, такие как Минотавр, птицы с человеческими головами, русалки и кентавры, — давно вошли в фольклор и сказки различных культур. Ученые часто задумывались над тем, имеют ли эти фантазии какую-либо основу в реальности. Мог ли кто-то в далеком прошлом проводить эксперименты по скрещиванию человека с животными для получения таких гибридов?

Генетические эксперименты сегодня

В последние годы специалисты разных стран пытаются расширить границы, как законодательные, так и моральные, углубляясь в сферу генетических экспериментов. Как сообщает Fox News, недавно Китай сделал официальное заявление о лабораторном выращивании гибридных эмбрионов человека и обезьяны.

Однако в настоящее время хранение таких эмбрионов ограничено, поскольку законодательство большинства стран запрещает выращивать из них полноценные особи. Тем не менее, жажда сенсаций часто берет верх над страхом последствий, не оставляя гарантий, что эти запреты не будут нарушены.

Достижения в США

Аналогичные работы активно ведутся и в США. В их планах — создание гибрида человека и свиньи.

Ученые оправдывают свои рискованные эксперименты потребностями медицины. Такие химеры могут послужить потенциальным источником донорских органов, экспериментальными организмами для испытания лекарств и новых методов лечения, а также позволят заглянуть в неизведанные области эволюции.

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