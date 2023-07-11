Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Названы имена спортсменов РФ, сменивших гражданство после начала СВО
Назван лучший в России мобильный оператор по скорости интернета
Житель Омска упал с четвёртого этажа и выжил
Разъяривший Запад флот танкеров для нефти из России ушёл в тень
Дмитрий Медведев подвёл итоги саммита НАТО: "Третья мировая всё ближе"
El Mundo: тренер "Реал Мадрида" обвинён в мошенничестве
Мирру Андрееву оштрафовали за неспортивное поведение на Уимблдоне
Роботы заявили, что будут управлять миром эффективнее человека
Охлобыстин объяснил, почему украинские солдаты "отчаянно сражаются"

Химеру человека и свиньи собираются создать в США

1:53
Наука

В последние годы во всем мире наблюдается рост интереса к генетическим экспериментам, несмотря на связанные с ними риски и моральные проблемы. В частности, в США активно развиваются работы в области химер.

Химеру человека и свиньи собираются создать в США
Фото: mavink. com/explore/Pig-Man-in-Real-Life

Раскрытие мира химер

Химеры — мифические существа, такие как Минотавр, птицы с человеческими головами, русалки и кентавры, — давно вошли в фольклор и сказки различных культур. Ученые часто задумывались над тем, имеют ли эти фантазии какую-либо основу в реальности. Мог ли кто-то в далеком прошлом проводить эксперименты по скрещиванию человека с животными для получения таких гибридов?

Генетические эксперименты сегодня

В последние годы специалисты разных стран пытаются расширить границы, как законодательные, так и моральные, углубляясь в сферу генетических экспериментов. Как сообщает Fox News, недавно Китай сделал официальное заявление о лабораторном выращивании гибридных эмбрионов человека и обезьяны.

Однако в настоящее время хранение таких эмбрионов ограничено, поскольку законодательство большинства стран запрещает выращивать из них полноценные особи. Тем не менее, жажда сенсаций часто берет верх над страхом последствий, не оставляя гарантий, что эти запреты не будут нарушены.

Достижения в США

Аналогичные работы активно ведутся и в США. В их планах — создание гибрида человека и свиньи.

Ученые оправдывают свои рискованные эксперименты потребностями медицины. Такие химеры могут послужить потенциальным источником донорских органов, экспериментальными организмами для испытания лекарств и новых методов лечения, а также позволят заглянуть в неизведанные области эволюции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГМО-люди. Опыты уже начались?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
РФ готовит экономический ответ по итогам саммита НАТО в Вильнюсе
Вильнюс: НАТО даст Украине больше современного оружия, Россия готовит санкции
Почему Зеленского не ликвидировали, объяснил полковник ГРУ
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Трофейная ракета Storm Shadow даст противоядие
Почему Китай скупает природный газ в огромных объёмах
Это конец: в США заявили, что поставки оружия Украине уже ничего не изменят
Это конец: в США заявили, что поставки оружия Украине уже ничего не изменят
Последние материалы
Разъяривший Запад флот танкеров для нефти из России ушёл в тень
Дмитрий Медведев подвёл итоги саммита НАТО: "Третья мировая всё ближе"
El Mundo: тренер "Реал Мадрида" обвинён в мошенничестве
Мирру Андрееву оштрафовали за неспортивное поведение на Уимблдоне
Роботы заявили, что будут управлять миром эффективнее человека
Охлобыстин объяснил, почему украинские солдаты "отчаянно сражаются"
Глобальное потепление под землей может обрушить городские здания
Депутат Медведев рассказал о попытках РФ вернуть Донбасс Украине
В Омской области медведь не дал проехать автомобилю: вышел прямо навстречу
Российский эксперт: оружия для наступления Украине не хватит даже на месяц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников