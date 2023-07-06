BioRxiv: учёные открыли секрет качественного секса

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В исследовании, проведенном нейробиологами из Медицинского института Говарда Хьюза в Бостоне, США, было тщательно изучено естественное поведение корпускул Краузе. Было установлено, что эти специализированные сенсорные структуры являются быстро адаптирующимися механорецепторами, реагирующими на нежные прикосновения и вибрации (40-80 Гц), испытываемые на клиторе или пенисе. Результаты исследования были опубликованы на сайте BioRxiv.

Фото: pixabay. com

Исследование корпускул Краузе

Тельца Краузе, впервые обнаруженные в 1850-х годах, представляют собой уникальные и высокочувствительные структуры, расположенные в половых органах и других слизистых тканях. Несмотря на их распространенность, их свойства и функции оставались практически неизвестными. Однако в ходе нового исследования ученые выявили два различных типа нервных клеток, связанных с тельцами Краузе в пенисе самца мыши и клиторе самки мыши. Эти клетки передают сенсорную информацию в специализированную область спинного мозга, отвечающую за восприятие.

Экспериментальные данные

Чтобы получить более глубокие знания, исследователи провели эксперименты на самцах мышей, используя оптогенетические методы для активации этих специфических нервных клеток. Примечательно, что эта активация привела к эрекции полового члена. Кроме того, команда обнаружила, что удаление телец Краузе у самцов мышей привело к нарушениям в сексуальном поведении, таким как снижение интромиссии (проникновения полового члена) и эякуляции. У самок мышей также наблюдалось снижение сексуальной отзывчивости.

Значение корпускул Краузе

Полученные данные подчеркивают решающую роль краузиевых телец, особенно в клиторе, как важнейших датчиков вибрации, которые играют решающую роль в нормальном сексуальном поведении. Способность ощущать нежные прикосновения и вибрации таким образом способствует общему сексуальному опыту, что подчеркивает важность этих сенсорных структур.

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