Омские учёные создали работающие на водке космические двигатели

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Омского государственного технического университета создали двигатели для малых космических аппаратов. Новые компоненты функционируют благодаря воде и спирту. Как отметили представители учебного заведения, эта разработка позволит производить маневрирующие орбитальные группировки спутников.

Как сообщает Газета. Ru, МКА применяются при зондировании Земли и космическом наблюдении. Сейчас для аппаратов необходимы фреон, изобутан и другие опасные газы.

Работающие на водке космические двигатели позволят улучшить МКА, сказали учёные. Они добавили, что компонент можно изменять в зависимости от работы спутника. Такие двигательные установки более надёжные и требуют для создания меньше времени, подчеркнули эксперты.

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Космические двигатели прошлого, настоящего и будущего | Часть 1