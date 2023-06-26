Специалисты Омского государственного технического университета создали двигатели для малых космических аппаратов. Новые компоненты функционируют благодаря воде и спирту. Как отметили представители учебного заведения, эта разработка позволит производить маневрирующие орбитальные группировки спутников.
Как сообщает Газета. Ru, МКА применяются при зондировании Земли и космическом наблюдении. Сейчас для аппаратов необходимы фреон, изобутан и другие опасные газы.
Работающие на водке космические двигатели позволят улучшить МКА, сказали учёные. Они добавили, что компонент можно изменять в зависимости от работы спутника. Такие двигательные установки более надёжные и требуют для создания меньше времени, подчеркнули эксперты.
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