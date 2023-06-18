Иммунная система играет важную роль в защите организма от различных угроз (инфекций, воспалительных процессов).
Учёные из Техасского университета в Сан-Антонио, Института генетических и биомедицинских исследований Национального исследовательского совета в Монсеррато (Кальяри) и Университета Сассари провели обширное исследование. В нём были изучены данные о здоровье более чем 48 тыс. человек. Учитывались и результаты предыдущих исследований иммунной системы приматов. Об этом пишет Nature Communications (NC).
Эксперты выяснили, что баланс защитных сил организма поддерживается двумя типами иммунных клеток: iCD4- и CD8-лимфоцитами. Важно отметить, что эффективность механизма противостояния инфекциям зависит от их соотношения и взаимодействия. Некоторые заболевания могут нарушить баланс этих клеток, что приводит к нарушению работы иммунитета.
Интересно отметить, что человек в зрелом возрасте способен иметь сильную иммунную систему. Это возможно, если она не была подвержена значительным нагрузкам и недопустимым воздействиям.
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