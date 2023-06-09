Сомнолог Бузунов: недосып снижает настроение и ослабляет иммунитет

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о последствиях недосыпа.

Фото: Fotodom.ru

Недосыпание часто является причиной головной боли, слабости и раздражительности. В долгосрочной перспективе недостаток сна может значительно повлиять на здоровье человека, став триггером для развития онкологии и других патологий.

"Длительное недосыпание ослабляет иммунитет. Повышается частота инфекционных заболеваний, увеличивается риск возникновения онкологии. Нарушение обменных процессов из-за недостатка сна может привести к набору веса и сахарному диабету", — заявил Бузунов в беседе с изданием "Лента.ру".

Специалист добавил, что ещё одним трагичным последствием недосыпа является увеличение количества ДТП. Согласно статистике, до 5000 россиян гибнут в ДТП, заснув за рулём.

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