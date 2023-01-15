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"Будет "подарки" врагам таскать": Рогозин заявил о разработке БПЛА "Матрёшка"

Наука

Вообще говоря, рассказал Дмитрий Олегович не только про "Матрёшку". По его словам, ведётся работа над созданием трёх новых больших ударных беспилотных аппаратов.

"Будет "подарки" врагам таскать": Рогозин заявил о разработке БПЛА "Матрёшка"

По его словам, работу ведёт научно-технический центр "Царские волки": "Сами мы ведём три работы в области больших ударных БПЛА силами инженеров-самолетчиков и айтишников, а также поддерживаем ход работ еще девяти наиболее продвинутых частных компаний, специализирующихся в области дронов".

Также Дмитрий Рогозин сообщил о разработке мини-разведчика смешанного коптерно-самолетного типа "Матрёшка".

"При масштабировании будет "подарки" врагам таскать, например, мины. Дальность до 100 км. Пока разработчик — наш партнёр отрабатывает элементы конструкции и алгоритмы управления", — сообщил Дмитрий Рогозин в своём telegram-канале.

Он подчеркнул, что часть разработок уже прошли испытания в зоне проведения специальной военной операции. Но большей части разрабатываемых аппаратов ещё только предстоит пройти испытания. Рогозин пообещал их доработать с учётом полученных замечаний.

Он также пообещал всячески поддерживать частные российские компании, которые занимаются разработкой высокотехнологичных изделий. По словам Дмитрий Рогозина, таких энтузиастов-разработчиков в России много.

Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников. До лета федеральное правительство должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 года.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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