"Будет "подарки" врагам таскать": Рогозин заявил о разработке БПЛА "Матрёшка"

Вообще говоря, рассказал Дмитрий Олегович не только про "Матрёшку". По его словам, ведётся работа над созданием трёх новых больших ударных беспилотных аппаратов.

По его словам, работу ведёт научно-технический центр "Царские волки": "Сами мы ведём три работы в области больших ударных БПЛА силами инженеров-самолетчиков и айтишников, а также поддерживаем ход работ еще девяти наиболее продвинутых частных компаний, специализирующихся в области дронов".

Также Дмитрий Рогозин сообщил о разработке мини-разведчика смешанного коптерно-самолетного типа "Матрёшка".

"При масштабировании будет "подарки" врагам таскать, например, мины. Дальность до 100 км. Пока разработчик — наш партнёр отрабатывает элементы конструкции и алгоритмы управления", — сообщил Дмитрий Рогозин в своём telegram-канале.

Он подчеркнул, что часть разработок уже прошли испытания в зоне проведения специальной военной операции. Но большей части разрабатываемых аппаратов ещё только предстоит пройти испытания. Рогозин пообещал их доработать с учётом полученных замечаний.

Он также пообещал всячески поддерживать частные российские компании, которые занимаются разработкой высокотехнологичных изделий. По словам Дмитрий Рогозина, таких энтузиастов-разработчиков в России много.

Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников. До лета федеральное правительство должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 года.

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