Вообще говоря, рассказал Дмитрий Олегович не только про "Матрёшку". По его словам, ведётся работа над созданием трёх новых больших ударных беспилотных аппаратов.
По его словам, работу ведёт научно-технический центр "Царские волки": "Сами мы ведём три работы в области больших ударных БПЛА силами инженеров-самолетчиков и айтишников, а также поддерживаем ход работ еще девяти наиболее продвинутых частных компаний, специализирующихся в области дронов".
Также Дмитрий Рогозин сообщил о разработке мини-разведчика смешанного коптерно-самолетного типа "Матрёшка".
"При масштабировании будет "подарки" врагам таскать, например, мины. Дальность до 100 км. Пока разработчик — наш партнёр отрабатывает элементы конструкции и алгоритмы управления", — сообщил Дмитрий Рогозин в своём telegram-канале.
Он подчеркнул, что часть разработок уже прошли испытания в зоне проведения специальной военной операции. Но большей части разрабатываемых аппаратов ещё только предстоит пройти испытания. Рогозин пообещал их доработать с учётом полученных замечаний.
Он также пообещал всячески поддерживать частные российские компании, которые занимаются разработкой высокотехнологичных изделий. По словам Дмитрий Рогозина, таких энтузиастов-разработчиков в России много.
Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников. До лета федеральное правительство должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 года.
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