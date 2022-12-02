Ученые ЮФУ разработали простые и дешёвые катализаторы для "зелёных" двигателей

Специалисты Южного федерального университета разработали новый метод создания электрокатализаторов, которые являются незаменимым компонентом топливных элементов для экологичных транспортных средств.

Именно катализатор определяет, какую мощность может развить машина на метане или водороде и как долго прослужат её топливные ячейки.

"Чем лучше электрокатализатор, тем быстрее протекают токообразующие реакции и тем выше мощность конечных устройств. Наши катализаторы ускоряют химические превращения в НТЭ (низкотемпературных топливных элементах. — Прим. ред.)", — рассказал представитель группы учёных Кирилл Паперж агентству РИА Новости.

Что немаловажно, новые катализаторы являются полностью импортонезависимыми, их производство дешевле зарубежных аналогов, но характеристики значительно выше.

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