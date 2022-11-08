Коммунальные услуги из навозной ямы: экология нового тысячелетия

Как нам спасти планету. Тема вечная. И речь здесь не идёт о новейших разработках вооружений. Заметное увеличение мирового потребления энергии произошло за последние сто лет, когда началась индустриальная эпоха. И в России тоже. Наша потребность в энергии возросла в 30 раз и достигла к сегодняшнему дню более 14 гигатонн условного топлива в год. Понятно, что мы сегодня потребляем в 200 раз больше энергии, чем первобытный человек.

Деньги не пахнут — вольты меняем на фекалии

Надо ли объяснять, что в современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Во всех промышленно развитых странах темпы развития энергетики опережали темпы развития других отраслей. Хоть и говорят, что энергетика

является компонентом неблагоприятного воздействия на окружающую среду и человека,

влияет на атмосферу (потребление кислорода, выбросы газов, влаги и твёрдых частиц),

на гидросферу (потребление воды, создание искусственных водохранилищ, сбросы загрязнённых и нагретых вод, жидких отходов),

на литосферу (потребление ископаемых видов топлива, изменение ландшафта, выбросы токсичных веществ),

без неё мы не включим даже мобильник.

А тут ещё вода и пища, которую мы тоже не сможем употребить без использования энергии. Даже известный всем мистер Бин не смог есть сырое мясо "по-татарски". Зато наши космонавты могут пить свою переработанную урину, которая ничем не отличается от хорошей водопроводной воды. Другое дело, сколько стоит аппарат для переработки загрязнений. И сколько энергии это чудо потребляет.

Переработка и утилизация мусора является одной из самых острых проблем в мире. Даже те отходы, которые не подлежат вторичной переработке, могут принести пользу, став источником электроэнергии. Например, биогаз можно использовать для производства электричества, счета за которые и у них, и у нас растут.

Недавно проходила информация, что в России изобрели способ получения электричества из водорослей. Но их ещё надо найти, привезти и обработать. А отходы человека — рядом.

Уже не первый год учёные пытаются при оптимальных затратах извлечь водород из человеческих отходов. Отмечается, что лучше всего эта операция проходит именно с человеческими фекалиями, так как в них очень мало белков (тело человека поглощает практически все белки). Белки же являются источником аммония, который сильно тормозит весь химический процесс. То есть, фактически бактерии добывают из отходов настоящее биотопливо. Действительно, любой завод по очистке сточных вод может из полученного водорода добыть энергию, которой хватит на сто домов.

Энергия, полученная из бытовых и промышленных отходов, одновременно решает две проблемы:

обеспечение регионов энергетическими ресурсами,

утилизация мусора.

Исследователи из Ульсанского национального института науки и технологий в Южной Корее разработали модель энергоэффективного и экологичного туалета, который использует вакуумный насос, чтобы отправить экскременты в подземный резервуар. Это позволяет сократить расход воды по сравнению с обычным унитазом. В резервуаре с помощью микроорганизмов фекалии разлагаются на метан и сухой остаток, который можно использовать в качестве удобрения. Метан же помогает обеспечивать университет энергией, питая газовые плиты и подавая тепло в котёл и на топливные элементы.

Профессор Чо Джэ Вон отмечал, что в среднем человек производит около полкило экскрементов в день, из которых можно получить 50 литров метана. Этот газ может быть трансформирован в 0,5 кВт. ч.

Много или мало, решать читателям. Но этого достаточно, чтобы проехать на электромобиле полтора километра. А на электрическом самокате — ещё больше.

"Земной корабль" из навоза

Когда-то Майкл Рейнолдс, архитектор, уже убелённый сединами (а кто в молодости думает о будущем нашей планеты?), говорил:

"Необычно ли то, что мы делаем? Да. Но мы учим людей связывать свою судьбу с Землёй, а не бежать с неё".

Когда-то Рейнолдс занимался совершенствованием своих домиков, которые назывались "Земной корабль". Сегодня их уже несколько тысяч во всём мире. Понятно, что одни жители не потянули жизнь на "земле", другие, наоборот, — втянулись в это перспективное (кому как) занятие.

Причём, эти дома строились не только в сытых странах, но даже в отдалённых регионах Латинской Америки. Внешне это — весьма комфортабельные дома, которые не имеют входа ни для газа, ни для электричества. Да и все отбросы из дома выполняют не те функции, на которые мы уже миллионы лет их обрекли. Действительно, при первом рассмотрении, в доме масса зелени. Любой. Главное, что эти дома получают электричество от солнечных батарей и ветряков и охлаждаются при помощи проложенных под землёй вентиляционных труб. Вода вместо муниципального крана подаётся с крыш, построенных в виде чаши.

Конечно, в погоне за заменой нефтегазовой составляющей, главное — новейшие технологии, которые могут обратить навоз в электричество, а ветряки — в отопление. Но всё-таки у нас уже давно прошёл миллениум, и всё то, что когда-то описывали фантасты, доступно для жителей Земли. Вопрос в том, чтобы эти наработки не были утеряны, как утеряны многие строительные навыки Древнего Египта или Рима.

Один из специалистов в области проблем глобального потепления говорил:

"Накапливаются колоссальные завалы использованных покрышек, которые или сжигаются, или валяются по обочинам дорог. Снимаю шляпу перед каждым, кто предлагает новаторский способ их переработки, вместо того, чтобы превращать их в дополнительный источник загрязнения атмосферы и нашей планеты".

Я видел, когда горят сотни покрышек, близлежащая территория в радиусе нескольких километров становится чёрной. И не видно Солнца.