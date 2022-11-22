Гендиректор "Аэронекста": в РФ разработали около ста типов беспилотников

Руководитель ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев сообщил, что в России в номенклатуре создателей беспилотных воздушных судов есть почти сто видов устройств.

Как заявила Газета.Ru, существует множество мультироторных беспилотников. Они нужны, например, в спортивной сфере или для аэрофотосъёмки. Специалист подчеркнул, что отечественные разработчики создают БВС самолётного вида.

Бабинцев добавил, что крупные корпорации работают над производством новой техники, которая в будущем способна стать аэротакси.

Ранее командующий Военно-морских сил Ирана Амир Шахрам Ирани анонсировал покупку вертолётов и БПЛА с радиусом действия более двух тысяч километров.