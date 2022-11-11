Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин считает, что заявки и аккаунты россиян в Книгу рекордов Гиннеса намеренно блокируют организаторы.
Он рассказал, что уже несколько месяцев не может попасть в личный кабинет и не видит статус своих заявок. Об этом пишет издание atas.info.
По словам Анискина, личный кабинет был заблокирован после начала спецоперации на Украине. И связано это с русофобией, заключил он.
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