В магазине Новосибирска, в котором заперли ребёнка в морозилке, отказываются отдать записи с камеры видеонаблюдения следователям. Об этом сообщает издание atas.info.
Школьника закрыли в холодильнике из-за его просьбы убрать просроченные продукты с полок. Отец ребёнка рассказал, что сотрудники магазина заявляют об отсутствии у них видеоархива.
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