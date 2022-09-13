В магазине Новосибирска заперли школьника в холодильнике

В магазине Новосибирска, в котором заперли ребёнка в морозилке, отказываются отдать записи с камеры видеонаблюдения следователям. Об этом сообщает издание atas.info.

Школьника закрыли в холодильнике из-за его просьбы убрать просроченные продукты с полок. Отец ребёнка рассказал, что сотрудники магазина заявляют об отсутствии у них видеоархива.