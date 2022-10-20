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Психолог о популярной сейчас теории заговора: это самый простой для многих выход

Наука

Семейный психолог Татьяна Потёмкина в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему сейчас у большинства россиян образуется теория заговора, почему среди них так сильно распространились конспирологические теории.

Психолог о популярной сейчас теории заговора: это самый простой для многих выход

Эксперт рассказала, что в сегодняшней реальности, которая окружает людей, очень много противоречий, очень много непонятных, нелогичных причинно-следственных связей. А часто эти связи и вовсе отсутствуют. С экранов телевизоров, из Интернета идёт демонстрация очень сильных чувств, окрашенных негативным оттенком агрессии, страха.

Психолог отметила, что человеческий мозг испытает очень большую тревогу в такой ситуации.

"Если человек привык создавать причинно-следственные связи, он вырабатывает определённый взгляд, опираясь на свои знания, объективные знания, на информацию, которую он получает из каких-то источников, информацию не эмоциональную, а фактическую. И у него может сформироваться какой-то более или менее объективный взгляд на реальность. Если у человека нет таких навыков, то человеческий мозг устроен таким образом, что он ищет самый простой единственный выход, простую теорию, но для него непротиворечивую. Например, про заговор, про врагов", — рассказала Потёмкина.

Психолог отметила, что та информация, которую человек черпает из доступных ему источников информации, плюс вот эта тревога, они формируют вот такие заговорческие теории.

"Потому что это просто. Плохо — потому что кто-то виноват. Плохо, потому что есть кто-то, кто желает зла", — добавила эксперт.

Специалист напомнила, что жизнь многофакторна, но человек в тревоге этого избегает, и ищет простые и понятные ему решения.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Владимир Губарев
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