Учёные: люди предпочитают отвергать факты, не вписывающиеся в их картину мира

Не секрет, что наряду с научной концепцией мира существуют и совершенно антинаучные точки зрения, которые приводят к заблуждениям и формированию ни на чём не основанных слухов и мифов.

Недавно исследователи из Университета штата Орегон в Портленде (США) решили выяснить, почему противников науки никак не удаётся переубедить. Статья об этом была опубликована в журнале Science Advances.

Популярные мифы

Учёные выбрали для обсуждения семь тем, вызывающих наиболее оживлённые дискуссии среди массовой общественности. Это безопасность генно-модифицированных продуктов, климатические изменения, польза или вред вакцинации, эффективность гомеопатии, теория эволюции, теория Большого Взрыва, а также отношение к COVID-19.

Например, имеются следующие распространённые убеждения:

генно-модифицированные продукты вредны для здоровья;

человечество не способно влиять на климатическую ситуацию;

вакцинация бесполезна или опасна;

гомеопатия — средство от всех недугов;

научные представления о появлении и развитии Вселенной ошибочны;

коронавируса не существует, пандемия — следствие мирового заговора.

Заблуждения вместо знаний

К опросу привлекли 3249 добровольцев, которые демонстрировали по тем или иным вопросам точку зрения, отличную от научной. Их попросили оценить правдивость или ложность отдельных научных фактов, а также уровень собственной компетентности.

Выяснилось, что чем меньше объективных научных знаний было у участников, тем выше они оценивали свои субъективные знания, которые часто были связаны с заблуждениями.

На следующем этапе испытуемым сообщили, что они получат бонусные выплаты, если смогут предсказать итоги проверки своих знаний (последние оценивались в баллах).

Выяснилось, что те, кто наиболее ожесточенно отстаивал свои антинаучные взгляды, чаще прогнозировали себе куда более высокие баллы, чем получали на самом деле.

Не убеждать, а объяснять

Исследователи пришли к выводу, что всё дело в излишней самоуверенности: если человек считает, что и так всё знает, то у него снижается мотивация для обучения.

В свою очередь, эксперты из Университета штата Огайо пришли к заключению, что распространение антинаучных настроений в обществе связано с четырьмя факторами:

отсутствие доверия к научным источникам;

отождествление себя с группами и сообществами, придерживающимися антинаучных взглядов;

противоречие с текущими убеждениями человека;

несоответствие с бытовым мышлением.

Публикация на эту тему вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Нередко у человека возникает когнитивный диссонанс, то есть внутренний конфликт между его убеждениями и научной информацией. Поэтому люди предпочитают попросту отвергать факты, не вписывающиеся в их картину мира.

Более ранние исследования говорят, что у неспециалистов просто не хватает знаний, чтобы признавать научные факты. Один из экспертов, Ник Лайт, полагает, что, прежде чем "пичкать" этих людей научными концепциями, необходимо сначала дать им необходимые знания. Причём, делать это надо в корректном варианте: признавать, что для антинаучных взглядов есть некоторые основания, но при этом пояснять, почему научная позиция предпочтительнее.

Скажем, если люди не понимают, зачем носить маски во время пандемии, им следует объяснить, как именно маски защищают от заражения. Если люди будут понимать научные механизмы тех или иных явлений, оппонентов с конспирологическими взглядами должно стать меньше.