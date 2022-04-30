Генеральный директор госкомпании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что в корпорации приняли решение по дате окончания работы РФ на Международной космической станции (МКС). Как отметил российский политик, соответствующие предложения передали правительству нашей страны и её лидеру Владимиру Путину.
"Решение принято уже. Мы не обязаны о нём говорить публично", — заявил Рогозин, передаёт канал "Россия-24".
Также директор "Роскосмоса" отметил, что Москва должна сообщить партнёрам по станции дату за год до окончания деятельности. Данное предупреждение является международным требованием, пояснил Рогозин.
Ранее в "Роскосмосе" анонсировали прекращение работы с западными коллегами на МКС. Причиной послужили антироссийские санкции.
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.