Рогозин закрыл аккаунт в Twitter после покупки соцсети Маском

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин закрыл свой аккаунт в Twitter после сообщений о покупке соцсети основателем Space X Илоном Маском.

"Только одобренные читатели могут просматривать твиты", — гласит надпись на странице Рогозина в Twitter.

Соответствующее сообщение всплывает при переходе на аккаунт главы российской госкорпорации.

О покупке Маском Twitter стало известно накануне. За соцсеть американский миллиардер согласился заплатить около 44 млрд долларов.