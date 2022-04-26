Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин закрыл свой аккаунт в Twitter после сообщений о покупке соцсети основателем Space X Илоном Маском.
"Только одобренные читатели могут просматривать твиты", — гласит надпись на странице Рогозина в Twitter.
Соответствующее сообщение всплывает при переходе на аккаунт главы российской госкорпорации.
О покупке Маском Twitter стало известно накануне. За соцсеть американский миллиардер согласился заплатить около 44 млрд долларов.
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