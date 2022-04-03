Роскосмос готовится прекратить сотрудничество с Западом по МКС

Глава Роскосмоса заявил, что разработан план прекращения партнерства с Западом на Международной космической станции (МКС).

Заявление это стало ответом на санкции, введенные против Москвы после начала спецоперации на Украине.

По словам Дмитрия Рогозина, Роскосмос в ближайшее время представит руководству страны свои "предложения относительно графика прекращения сотрудничества на МКС с космическими агентствами США, Канады, ЕС и Японии”, поскольку совместная работа на Международной космической станции "не может продолжаться в обычном режиме, если не будут сняты ограничения".

"Позиция наших партнеров ясна: санкции не будут сняты, — написал руководитель космической отрасли в социальных сетях. — Цель санкций-убить российскую экономику, навлечь отчаяние и голод на наших людей и поставить нашу страну на колени. Очевидно, что они потерпят неудачу, но цели ясны. Поэтому я считаю, что восстановление нормальных отношений с партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно только при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций".

Глава Роскосмоса сослался на письма, которые он получил от НАСА, Канадского космического агентства (CSA) и Европейского космического агентства (ESA). В то время как НАСА и CSA заявили, что готовы продолжить сотрудничество на МКС, ЕКА заявило, что передаст этот вопрос отдельным государствам-членам ЕС.