Вирусолог Аграновский прокомментировал слова Пескова о новых волнах COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости, мир ждут новые волны COVID-19.

Аграновский усомнился в том, что Песков может давать прогнозы относительно эпидемиологической ситуации, не являясь учёным соответствующего профиля. При этом он допустил, что пресс-секретарь имеет право на выражение своего мнения в качестве представителя власти.

Вирусолог считает, что новых волн коронавируса не будет, что вирус будет постепенно сходить "на нет". При этом, по его мнению, можно сократить этот период и избежать больших людских потерь, если вакцинироваться.

"Будем прививаться — не будет новых волн, будет угасание, не будем прививаться — тоже будет угасание, но только гораздо дольше оно будет длиться, и выйдем из эпидемии с большими людскими потерями".

Эксперт считает, что нужно менять отношение граждан к отечественным вакцинам, не верить слухам о том, что они опасны и непроверенны, а верить специалистам, которые говорят, что вакцины российского производства эффективны и безопасны.

Ранее Песков заявил, что впереди весь мир ждут новые волны заболеваемости COVID-19, несмотря на снижение заболеваемости во многих регионах России в последние дни.

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