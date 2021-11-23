EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рассекречен прайс-лист звёзд за новогодние корпоративы
Путин, Пашинян и Алиев проведут переговоры по Нагорному Карабаху 26 ноября
Ракова была отчислена из МГТУ за неуспеваемость
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Утяшева показала дерзкие снимки с Волей в честь фаянсовой свадьбы
США выпустят 50 млн баррелей нефти из резерва
В Белоруссии заявили об использованных Польшей против мигрантов взрывпакетах
Заммэра рассказал о московском проекте по переработке электрической техники
Василий Уткин изобразил Тину Канделаки в образе Ждуна

Вирусолог Аграновский прокомментировал слова Пескова о новых волнах COVID-19

Наука

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости, мир ждут новые волны COVID-19.

Вирусолог Аграновский прокомментировал слова Пескова о новых волнах COVID-19

Аграновский усомнился в том, что Песков может давать прогнозы относительно эпидемиологической ситуации, не являясь учёным соответствующего профиля. При этом он допустил, что пресс-секретарь имеет право на выражение своего мнения в качестве представителя власти.

Вирусолог считает, что новых волн коронавируса не будет, что вирус будет постепенно сходить "на нет". При этом, по его мнению, можно сократить этот период и избежать больших людских потерь, если вакцинироваться.

"Будем прививаться — не будет новых волн, будет угасание, не будем прививаться — тоже будет угасание, но только гораздо дольше оно будет длиться, и выйдем из эпидемии с большими людскими потерями".

Эксперт считает, что нужно менять отношение граждан к отечественным вакцинам, не верить слухам о том, что они опасны и непроверенны, а верить специалистам, которые говорят, что вакцины российского производства эффективны и безопасны.

Ранее Песков заявил, что впереди весь мир ждут новые волны заболеваемости COVID-19, несмотря на снижение заболеваемости во многих регионах России в последние дни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Четвертая волна коронавируса в России пошла на спад
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
В Белоруссии заявили об использованных Польшей против мигрантов взрывпакетах
Заммэра рассказал о московском проекте по переработке электрической техники
Василий Уткин изобразил Тину Канделаки в образе Ждуна
Патрушев: Запад вынуждает мигрантов бежать из своих стран
Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана
Глава Минобороны Украины: Запад готовит "решительные шаги" против РФ
Банкротство физических лиц: как провести правильно
Патрушев рассказал, откуда на Украине все беды
Запашный поделился своим мнением о введении QR-кодов и о ситуации с ковидом
Мережко отругал Гузееву за её слова о Гаркалине: "Как же не стыдно"
Популярное
Здоровье
Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.

Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Мир. Новости мира
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Новости Узбекистана
Пойдёт ли Москва на поворот сибирских рек для Узбекистана?
Происшествия
Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии
Любовь Степушова Сирия возвращается в арабский мир. Учтены интересы РФ, но не США и Ирана Любовь Степушова Василий Амирджанов Патриарх Кирилл допустил "нормальное разномыслие" Василий Амирджанов Ирина Шлионская Иммунитет может быть врождённым, но только во втором поколении Ирина Шлионская
Здоровье
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Мир. Новости мира
Китайцы предложили отдать Литву России: "Прихлопните муху"
Лукашенко потребует, чтобы Германия забрала мигрантов
Мир. Новости мира
Лукашенко потребует, чтобы Германия забрала мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников