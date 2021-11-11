Столица Индонезии Джакарта к 2050 году подвергнется риску полного затопления. Такой прогноз сделали в Национальном агентстве исследований и инноваций, сообщает Phys.org.
К подобным последствиям приведёт глобальное потепрелние. На уровень воды в 11-миллионной Джакарте влияет таяние ледников в Антарктике, Гренландии и Гималаях.
В следствие таяния ледников, а таже проливных дождей и циклонов повышается уровень Мирового океана. По мнению учёных, для предотвращения ситуации необходимо приложить "огромные усилия".
Аналитики напомнили, что три месяца назад президент США Джо Байден призвал Индонезию перенести столицу из Джакарты в течение десяти лет, чтобы избежать разрушительных последствий.
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