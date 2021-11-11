Phys.org: многомиллионная Джакарта уйдёт под воду из-за глобального потепления

Столица Индонезии Джакарта к 2050 году подвергнется риску полного затопления. Такой прогноз сделали в Национальном агентстве исследований и инноваций, сообщает Phys.org.

К подобным последствиям приведёт глобальное потепрелние. На уровень воды в 11-миллионной Джакарте влияет таяние ледников в Антарктике, Гренландии и Гималаях.

В следствие таяния ледников, а таже проливных дождей и циклонов повышается уровень Мирового океана. По мнению учёных, для предотвращения ситуации необходимо приложить "огромные усилия".

Уровень Мирового океана вырос на 13-20 сантиметров по сравнению с 1900 годом.

Аналитики напомнили, что три месяца назад президент США Джо Байден призвал Индонезию перенести столицу из Джакарты в течение десяти лет, чтобы избежать разрушительных последствий.

Более трети Джакарты находятся ниже уровня моря, что приводит к постоянным затоплениям.

Через столицу Индонезии проходят 13 рек, которые постоянно выходят из берегов.

В 2007 году во время затопления под водой оказались около 70% Джакарты. Жертвами признаны 85 человек, убытки составили более 500 млн долларов США.

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