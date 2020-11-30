В Индонезии проснулся самый мощный вулкан Левотоло

Извержение Левотоло - одного из самых опасных вулканов Индонезии - вызвало панику среди местного населения. Из близкорасположенных посёлков на острове Лембата эвакуированы без малого 2800 человек.

Видео, сделанное видеоагентством Ruptly RT, запечатлело массивный четырехкилометровый шлейф пепла и дыма, выходящий из вулкана Левотоло на индонезийском острове Лембата. Остров расположен примерно в 2600 км к востоку от столицы страны Джакарты.

Первое за восемь лет извержение вулкана Левотоло началось поздно вечером в четверг и продолжается до сих пор. Пока жертв нет, но власти предупреждают о "растущей угрозе катаклизма".