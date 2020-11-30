В Индонезии проснулся самый мощный вулкан Левотоло

Извержение Левотоло - одного из самых опасных вулканов Индонезии - вызвало панику среди местного населения. Из близкорасположенных посёлков на острове Лембата эвакуированы без малого 2800 человек.
Видео, сделанное видеоагентством Ruptly RT, запечатлело массивный четырехкилометровый шлейф пепла и дыма, выходящий из вулкана Левотоло на индонезийском острове Лембата. Остров расположен примерно в 2600 км к востоку от столицы страны Джакарты.
Первое за восемь лет извержение вулкана Левотоло началось поздно вечером в четверг и продолжается до сих пор. Пока жертв нет, но власти предупреждают о "растущей угрозе катаклизма".
"Район вокруг вулкана, скорее всего, будет охвачен горячими облаками, лавовым потоком, лавовой лавиной и ядовитым газом", — написано на сайте агентства по смягчению последствий стихийных бедствий.
Gunung meletus...ile lewotolok lembata... pic.twitter.com/c8d7Qy8Q0x— Ricky RIcardho (@RickyRIcardho6) November 29, 2020
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.