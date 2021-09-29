"Не нужен нам ваш TikTok, у нас свой будет. Ничуть не хуже" - Газпром-Медиа

В прошлом году китайское приложение для обмена короткими видео TikTok было самым загружаемым телефонным приложением в мире.

Теперь российская компания "Газпром-Медиа" хочет ощутить вкус успеха и планирует запустить собственный аналог. Событие запланировано на конец этого года.

По словам создателей приложения, социальная сеть под названием "Yappy" позволит создавать вертикальные видеоролики длиной до 60 секунд. Ориентировано оно на аудиторию от 14 до 34 лет. Предполагается, что приложение привлечёт тех, кто "увлечен саморазвитием и карьерой”.

Кстати, Yappy уже доступен для загрузки, но еще не запущен официально.

Целевая аудитория, впрочем, настроена скептически. Например, Александр Кукса, руководитель агентства блогеров Salo, считает, что это "очень рискованный проект, способный сжечь много ресурсов без серьезного результата”.

"Чтобы конкурировать с TikTok, нужно потратить миллиарды рублей. Или сотни миллионов, чтобы занять небольшую долю рынка”, — сказал Кукса RT.

Но разработчики настроены оптимистично: с финансовой поддержкой проблем не ожидается. Мало того, что Yappy принадлежит "Газпром Медиа", дочерней компании "Газпрома", сеть основана на приложении "Я Молодец", созданном совместно с "Иннопрактикой", возглавляемой Екатериной Тихоновой.

К слову, напомним, экс-президент России Дмитрий Медведев ранее не исключил того, что "некоторые" соцсети, принадлежащие иностранным IT-компаниям могут быть вообще заблокированы в России.

Не исключено, что TikTok — одна из них. В этом году суд уже штрафовал приложение на 2,5 миллиона рублей за то, что админы не удалили незаконный контент, который побуждал несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях протеста в Москве.