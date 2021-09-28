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Вероятность запрета в РФ некоторых соцсетей допустил Медведев

Политика » Власть

Нарушения со стороны зарубежных IT-гигантов могут закончиться запретом их деятельности в РФ, считает председатель российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Вероятность запрета в РФ некоторых соцсетей допустил Медведев

Он назвал "безобразием" действия американских IT-гигантов в период российских выборов.

"Что они делали в период наших выборов. Это вообще-то полное безобразие. Именно потому, что они, по сути, вмешались в политическую жизнь РФ. … Эта машина раскручивалась и, соответственно, пропагандировала эти самые ролики человека, который отбывает уголовное наказание", — заявил Медведев в интервью RT.

По мнению главы Совбеза, подобные действия не должны оставаться без реакции со стороны властей.

"Мы должны, естественно, на это реагировать. … У нас есть соответствующий закон. Он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. … Это может быть и более серьёзное решение, вообще о запрете деятельности", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что начал 2022 года в РФ введут обязательную регистрацию представительств цифровых платформ с количеством участников более 500 тысяч.

"Я думаю, что это норма, которая позволит влиять на политику этих компаний в нашей стране. И они должны будут подчиняться этим решениям", — сказал председатель Совбеза.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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