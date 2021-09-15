Лавров заявил о вмешательстве Америки в российские выборы

Российские власти отдали дипломату США в столице Джону Салливану документы о вмешательстве американских организаций в выборы на территории нашей страны. Политик пообещал рассмотреть доказательства.

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета министров иностранных дел, что 10 сентября Джон Салливан получил информацию о влиянии компаний Америки на выборы в Государственную Думу. По словам министра, руководители иностранных онлайн-платформ игнорировали требования об удалении запрещённых материалов.

"Конкретные факты были переданы американскому послу, он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство", — сообщил Сергей Лавров, слова которого цитировали журналисты ТАСС.

Ранее председатель Центризибркома РФ Элла Памфиолова заявила, что западные "партёнры" активно трудятся над дискредитацией выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября. По словам политика, злоумышленники пытаются обмануть избирателя. Однако Памфилова уверена, россияне сами решат, как им голосовать.

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