EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
9 полезных для здоровья свойств ананасов
Байден обосновал вывод войск из Афганистана позицией России и Китая
Юрист объяснил, почему "Царьград" не пошёл на условия Google
Аналитик объяснил, почему россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин
Профессор рекомендует часто петь, чтобы побороть последствия COVID-19
Эксперт рассказал об опасности обесценивающегося доллара
Женщина в Башкирии выкинула из окна роддома чужого ребёнка
Десятки афганских самолётов и вертолётов проникли в Узбекистан
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт

Бизнес в России молодеет: самозанятость регистрируют подростки

Общество

Согласно данным ФНМ сейчас в России официально работают 41 тысяча несовершеннолетних — все они зарегистрированы в качестве самозанятых.

Бизнес в России молодеет: самозанятость регистрируют подростки

Причем, как отмечают "Известия", количество несовершеннолетних россиян оформивших самозанятость за 2021 год (неполные 8 месяцев) выросло в два раза.

В основном это ребята из Москвы (7,8 тысяч человек), МО (2,7 тысяч) и Санкт-Петербурга (3,1 тысячи). Много самозанятых подростков в Татарстане, Краснодарском крае, Ростовской, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Они работают курьерами, продают хэнд-мейд и ведут блоги.

КАРТ

К слову, согласно статистике ФНС, налог на профдоход платят 524,5 тысяч россиян в возрасте 18-24 лет.

Эксперты считают, что резкое увеличение числа самозанятых подростков "связано с ростом правовой и предпринимательской культуры" в молодежной среде.

По словам Павла Сигала, первого вице-президента "Опоры России", дети и раньше пытались работать. Трудоустройством несовершеннолетних занимались центры занятости населения.

Как правило, школьников брали на работу предприятия, занимающиеся благоустройством территорий. Некоторым "везло" и они выполняли несложные задачи в частных фирмах, заключивших договор с ЦЗН, но такой работы всегда было меньше, чем желающих, так как для компаний договор со школьником — новая головная боль, поскольку для детей нужно создавать особые условия труда.

"С самозанятыми все проще, — отмечает Сигал. — Поэтому ребята и спешат воспользоваться возможностью зарабатывать".

Впрочем, как отмечает Андрей Пискунов, директор рейтингового агентства НКР, цифры ФНС не отражают реальной ситуации по занятости подростков — на самом деле работающих среди них намного больше. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на количество блогеров в TikTok и Instagram.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Выгодно ли выйти из тени и работать самозанятым?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Может ли чиновник упражняться в уничижительном остроумии - мнение депутата ГД
Военный политолог: талибы* и ИГИЛ* ещё схлестнутся за Афганистан
9 полезных для здоровья свойств ананасов
Байден обосновал вывод войск из Афганистана позицией России и Китая
Юрист объяснил, почему "Царьград" не пошёл на условия Google
Аналитик объяснил, почему россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин
Профессор рекомендует часто петь, чтобы побороть последствия COVID-19
Эксперт рассказал об опасности обесценивающегося доллара
Женщина в Башкирии выкинула из окна роддома чужого ребёнка
Десятки афганских самолётов и вертолётов проникли в Узбекистан
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Мир. Новости мира
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Мир. Новости мира
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"* Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей Василий Амирджанов Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Новости Украины
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
"Запорожец" с логотипом Mercedes: ЗАЗ запускает новое производство
Новости Украины
"Запорожец" с логотипом Mercedes: ЗАЗ запускает новое производство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников