Бизнес в России молодеет: самозанятость регистрируют подростки

Согласно данным ФНМ сейчас в России официально работают 41 тысяча несовершеннолетних — все они зарегистрированы в качестве самозанятых.

Причем, как отмечают "Известия", количество несовершеннолетних россиян оформивших самозанятость за 2021 год (неполные 8 месяцев) выросло в два раза.

В основном это ребята из Москвы (7,8 тысяч человек), МО (2,7 тысяч) и Санкт-Петербурга (3,1 тысячи). Много самозанятых подростков в Татарстане, Краснодарском крае, Ростовской, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Они работают курьерами, продают хэнд-мейд и ведут блоги.

КАРТ

К слову, согласно статистике ФНС, налог на профдоход платят 524,5 тысяч россиян в возрасте 18-24 лет.

Эксперты считают, что резкое увеличение числа самозанятых подростков "связано с ростом правовой и предпринимательской культуры" в молодежной среде.

По словам Павла Сигала, первого вице-президента "Опоры России", дети и раньше пытались работать. Трудоустройством несовершеннолетних занимались центры занятости населения.

Как правило, школьников брали на работу предприятия, занимающиеся благоустройством территорий. Некоторым "везло" и они выполняли несложные задачи в частных фирмах, заключивших договор с ЦЗН, но такой работы всегда было меньше, чем желающих, так как для компаний договор со школьником — новая головная боль, поскольку для детей нужно создавать особые условия труда.

"С самозанятыми все проще, — отмечает Сигал. — Поэтому ребята и спешат воспользоваться возможностью зарабатывать".

Впрочем, как отмечает Андрей Пискунов, директор рейтингового агентства НКР, цифры ФНС не отражают реальной ситуации по занятости подростков — на самом деле работающих среди них намного больше. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на количество блогеров в TikTok и Instagram.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.