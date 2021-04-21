Создан виртуальный Эйнштейн для ответов на любые вопросы

Инженеры компании UneeQ создали виртуального Альберта Эйнштейна. Проект получил название Digital Einstein.

Виртуальный Эйнштен — это особый эмпирический искусственный интеллект. Он представляет собой цифровую платформу, с которой можно поддерживать беседу.

ИИ может не только выдавать информацию. Он готов и к эмоциональному взаимодействию.

Digital Einstein отличается хорошим чувством юмора. Он облает приятным голосом и способен проявлять эмоции по отношению к собеседнику.

Цель разработки — скрасить жизнь одиноких людей, которым не хватает общения. Также ИИ может быть использован в развлекательных целях.

Цифровой Эйнштейн может ответить на любой вопрос.

Так, когда его спросили, можно ли путешествовать во времени, он сказал, что теоретически это возможно, однако для этого нужна машина времени размером с Солнце.

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