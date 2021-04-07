К 2030 году искусственное мясо будет стоить дешевле обычной говядины

В ближайшее десятилетие рынок искусственного мяса будет активно развиваться, утверждают эксперты консалтинговой компании CE Delft (Нидерланды).

Так, к 2030 году расходы на производство выращенного в пробирке бифштекса снизятся до $5,66. Это заметно отличается от текущей оптовой цены на говяжий фарш ($6,20 за килограмм).

Также специалисты отметили, что для выращивания искусственного мяса в лабораториях нужно намного меньше воды и различных питательных веществ, поэтому его производство приведёт к снижению выбросов парниковых газов.

По подсчётам экспертов, если использовать 30% возобновляемых источников энергии, воздействие производства искусственного мяса на окружающую среду к 2030 году будет на 90% ниже, чем производство обычной говядины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса.

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