Эксперт оценил проект по созданию на Луне "Ноева ковчега"

Учёные хотят отправить на Луну спутник-ковчег с копиями 6,7 млн земных видов растений, животных и грибов. Банк генов будет храниться в выдолбленных туннелях и пещерах, образованных из лавы более 3 млрд лет назад. Это позволит защитить дикую природу Земли от возможных катастроф, таких как извержение супервулкана или ядерная война.

О том, реален ли данный проект, в интервью "Правде.Ру" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмант.

"Технически, это, конечно, реально. Если банк генов будет храниться в пещере, то это позволит защитить его от влияния радиации. Теперь о том, что там планируется совершить сотни стартов. Не очень понятно, как это всё было посчитано. Нужно понимать, что полёт на Луну с экипажем — это очень дорогостоящий проект, его реализация может обойтись в 100 млрд. А если это число мы умножим на число предполагаемых экспедиций, то это будет уже совсем неподъёмный проект. Если учёные решили сохранить на Луне копии живых организмов, то необязательно посылать экспедицию с человеком. Для таких задач можно использовать роботов. В первую очередь, конечно, нужно будет доказать, что реализация этого проекта стоит этих усилий и затрат. Возможно, их стоит потратить на более интересные задачи", — пояснил собеседник "Правды.Ру".