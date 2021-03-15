На Луну хотят отправить спутник-ковчег с копиями всего живого на Земле

Учёные уже давно задумываются о том, как сохранить образцы флоры и фауны Земли.

Недавно специалисты решили отправить на Луну спутник-ковчег с копиями 6,7 млн земных видов растений, животных и грибов.

Банк генов хотят спрятать в выдолбленных туннелях и пещерах, образованных из лавы более 3 млрд лет назад. Подпитывать ковчег будут солнечные батареи.

По мнению специалистов, это позволит защитить дикую природу Земли от возможных катастроф, таких как извержение супервулкана или ядерная война.

Однако реализовать данный проект довольно сложно. По подсчётам учёных, потребуется около 250 стартов с Земли, ведь за один раз на Луну можно будет доставить всего лишь 50 образцов каждого живого вида.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европейское космическое агентство займётся изучением лунных пещер.