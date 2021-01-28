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TikTok запретили в Индии. Насовсем

Наука » Технологии » Интернет

Министерство электроники и информации Индии ввело постоянный запрет на TikTok и 58 других китайских мобильных приложений, продлив ограничения, введённые в конце июня из-за проблем с конфиденциальностью.

TikTok запретили в Индии. Насовсем

В ответ китайский интернет-гигант ByteDance, разработчик TikTok, заявил, что начал сокращать численность своей команды в Индии, где в корпорации работает более 2000 человек.

RT Boom Bust попытался выяснить, в чём разница между американским запретом на широко популярную платформу обмена видео и индийским запретом на приложение.

"Индия не навязывала идею принудительной продажи TikTok в Индии другой компании", — сказал соведущий шоу, журналист-расследователь Бен Суонн. — Что довольно интересно, так это то, что одним из крупнейших конкурентов TikTok в Индии является Марк Цукерберг, который был вовлечён в социальные медиа там".

Репортёр подчеркнул, что миллиардер владеет частями социальных медиа, которые появляются в стране.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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