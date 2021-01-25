В Италии запретят TikTok после смерти ребёнка

Власти Италии "частично заблокируют" социальную сеть TikTok на территории страны после смерти 10-летней девочки. Итальянский регулятор по защите персональных данных лишит доступа к приложению пользователей, которые не смогут подтвердить свой возраст.

Ранее 10-летняя девочка приняла участие в опасном челлендже с удушением и погибла. Её обнаружили в ванной с телефоном в руках. Устройство изъяла полиция и начала расследование. Содействие в установлении причин гибели ребёнка оказала компания ByteDance, которая владеет TikTok.