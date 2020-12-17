Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Тедеско может уйти из "Спартака" уже в этом году
Власти Нигерии - жителям: регистрируйте сим-карты, иначе отключим связь
Александр Ширвиндт объяснил, почему умер Андрей Миронов
В UFC будет новый Нурмагомедов
Как София Ротару выглядит без ретуши и фильтров
Власти Китая довольны лунной программой: "Родина не забудет"
Поклонники осудили Толкалину за обнаженные снимки
Берг ответил на критику со стороны Быстрова
"Живёт на другой планете": японцы критикуют премьера за "званый ужин"

Фотофильтры TikTok и Snapchat обвинили в негативном влиянии на психику

Наука » Технологии

Представитель лейбористской партии Белл Рибейро-Адди заявил, что "игривые" фотофильтры могут негативно влиять на психическое здоровье молодого поколения, сообщает Daily Mail. Он призвал руководителей Facebook, TikTok и Snapchat к "моральной ответственности за развитие чувства реальности".

Фотофильтры TikTok и Snapchat обвинили в негативном влиянии на психику

Гигантам соцсетей пришлось защищать свою разработку. Так, представительница TikTok Александра Эванс заявила, что разработчики создали фильтры, которые поощряют "стереотипное чувство красоты". Она отметила фильтры в виде зелёного лука и единорога, которые были "игривыми".

Представитель Snapchat Генри Тернбулл заявил, что фильтры созданы не для того, чтобы способствовать распространению "идеальных изображений".

"Все наши обычные стандарты сообщества применяются к фильтрам, так же как и к любому другому сообщению или фрагменту контента на Facebook, который включает в себя запрет на то, что является издевательством или преследованием", — прокомментировал ситуацию Ричард Эрли из Facebook.

Также он подчеркнул, что благодаря фильтрам пользователи становятся более внимательными по отношению к окружающим людям.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Поклонники осудили Толкалину за обнаженные снимки
Берг ответил на критику со стороны Быстрова
"Живёт на другой планете": японцы критикуют премьера за "званый ужин"
Инвалида-десантника незаконно удерживали в Ленобласти
Дане Борисовой предложили стать экспертом в "Доме-2"
"Спартак" не хочет назначать российского тренера вместо Тедеско
Что будет, когда власти "разморозят" цены: мнение эксперта
Какие зимние виды спорта безопасны во время пандемии
Дзюба стал третьим в списке бомбардиров в истории чемпионата России
Степаненко "заморозила" банковские счета Петросяна
Популярное
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой

Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.

Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак обидела Татьяну Брухунову
Интересные Новости
Кенгуру могут общаться с людьми
Игорь Буккер Неандертальцы хоронили своих мертвецов Игорь Буккер Любовь Степушова Конфликт Лаврова в БиГ - следствие усиления России на Балканах Любовь Степушова Василий Амирджанов Суверенная демократия позволит говорить только о погоде Василий Амирджанов
Комментарии
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Странная оппозиция в Белоруссии: почему её лидер рулит из-за рубежа
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников