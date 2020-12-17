Фотофильтры TikTok и Snapchat обвинили в негативном влиянии на психику

Представитель лейбористской партии Белл Рибейро-Адди заявил, что "игривые" фотофильтры могут негативно влиять на психическое здоровье молодого поколения, сообщает Daily Mail. Он призвал руководителей Facebook, TikTok и Snapchat к "моральной ответственности за развитие чувства реальности".

Гигантам соцсетей пришлось защищать свою разработку. Так, представительница TikTok Александра Эванс заявила, что разработчики создали фильтры, которые поощряют "стереотипное чувство красоты". Она отметила фильтры в виде зелёного лука и единорога, которые были "игривыми".

Представитель Snapchat Генри Тернбулл заявил, что фильтры созданы не для того, чтобы способствовать распространению "идеальных изображений".

"Все наши обычные стандарты сообщества применяются к фильтрам, так же как и к любому другому сообщению или фрагменту контента на Facebook, который включает в себя запрет на то, что является издевательством или преследованием", — прокомментировал ситуацию Ричард Эрли из Facebook.

Также он подчеркнул, что благодаря фильтрам пользователи становятся более внимательными по отношению к окружающим людям.