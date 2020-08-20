Bloomberg: в покупке TikTok заинтересованы и в Twitter

Как стало известно журналистам Bloomberg, покупка TikTok интересует не только Microsoft: представители Twitter тоже провели предварительные переговоры с ByteDance (владельцы TikTok).

Переговоры проводили в строгой тайне и без приглашения СМИ, однако, по словам источников в Wall Street Journal, при заключении сделки в Twitter понадобится "залить" солидный дополнительный капитал. Дело в том, что рыночная капитализация Twitter составляет примерно 29 млрд. долларов, тогда как в возможной сделке с Microsoft цена TikTok колеблется от 10 до 30 млрд.

Microsoft против Twitter: кто предложит больше?

На фоне подписанного Трампом запрета на сделки с владельцем TikTok, компанией ByteDance (вступит в силу всего через 45 дней с момента подписания, 20 сентября) у Microsoft и Twitter остается все меньше времени на проведение сделки. Но растущее количество "претендентов" на китайский хит может повысить его итоговую цену, отмечают журналисты.

"Twitter будет нелегко собрать достаточно денег, чтобы купить TikTok и уж тем более — чтобы его поддерживать хотя бы на рынке США. У них недостаточно возможностей для получения денег", — отметил профессор Мичиганского университета Эрик Гордон.

Однако на руку Twitter играет опыт: компания уже покупала схожее приложение. В 2012 году руководство Twitter приобрело стартап Vine, который обошелся в 30 млн. долларов, но уже в 2016 он был сначала "заморожен", а потом и вовсе закрыт.

Рядом с Twitter на "торговых баррикадах" остается компания Microsoft, капитализация которой приближается к 1,6 трлн. долларов. Однако и у представителей IT-гиганта не все гладко: сделка с ByteDance может заинтересовать антимонопольные службы.

Власти США: покупайте, но до 20 сентября

Напомним, что подписанный Трампом документ напрямую запрещает американским компаниям какие-либо сделки с ByteDance. Аналогичные меры введены против еще нескольких китайских компаний, в частности — Tencent. Документ вступит в силу 20 сентября, в ByteDance с ним категорически не согласны и намерены подать иск в американский суд, поскольку "…указ подрывает свободу рынка и нарушает законы".

По словам президента США, "…приложения, созданные и распространяемые из Китая, представляют прямую угрозу как нашей национальной безопасности, так и политическим и экономическим аспектам".

Ранее Трамп неоднократно высказывался по поводу китайских IT-компаний в негативном тоне, отмечая, что данные граждан США должны храниться только в США.

Представители Twitter и ByteDance от комментариев касательно возможной сделки отказались, передает digitaltrends. com.

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Фото: studyinternational.com