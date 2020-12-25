У римского Колизея появится арена

В древнеримском Колизее появится новый пол с люками. У туристов будет возможность увидеть античные подземелья амфитеатра.

Около 2000 лет назад в Колизее проводились гладиаторские бои, а также выступления хищных животных. Вот уже в течение тысячи лет в амфитеатре нет пола.

Из-за этого туристы вынуждены передвигаться по небольшим мостикам. Кроме того, они не могут побывать во всех помещениях одного из самых грандиозных сооружений Древнего мира.

В связи с этим власти Италии приняли решение провести тендер на реконструкцию центральной части Колизея.

В нём установят новый складывающийся пол, а под ним разместят систему люков и скрытых лифтов. На реализацию проекта, завершить который планируется к 2022-2023 году, будет выделено 10 млн евро.

Кроме того, Колизей хотят превратить из простого туристического памятника в место массовых культурных мероприятий.