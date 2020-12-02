29 ноября на Солнце произошла мощнейшая за последние три года вспышка.
Может ли на Солнце произойти взрыв? Что может стать причиной такой катастрофы? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович.
"Взрыв Солнца? Очень маловероятно. Активность Солнца, как природного термоядерного реактора, укладывается в расчеты, которые ведутся непрерывно. Все просчитывается и проверяется", — заявил Петрукович.
Если допустить, что Солнце способно взорваться, то это может произойти из-за сильного внешнего воздействия — вспышки сверхновой в ближайшей зоне от Солнца.
Но на самом деле такой угрозы нет.
"Ближайшие к Солнцу звезды, которые могут превратиться в сверхновые, удалены от нас на десятки световых лет. Речь идёт о голубых гигантах, которые пока далеки от стадии взрыва", — пояснил эксперт.
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