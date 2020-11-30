Мощнейшая за последние три года вспышка произошла на Солнце 29 ноября.
Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
"По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек (выше класса M находится только класс вспышек X). Последний раз вспышки такой и большей силы регистрировались на Солнце лишь осенью 2017 года", — сказано на сайте ведомства.
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