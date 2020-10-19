Китайские эксперты назвали признаки опасных для употребления яиц

Китайские эксперты заявили, что куриные яйца могут быть опасны для здоровья. Так, употребление яиц в сыром виде может привести к диареи.

Дело в том, что в сырых яйцах содержится огромное количество авидина и антитрипсина, которые могут негативно отразиться на метаболизме яичного белка.

Также следует с настороженностью относиться к яйцам, в которых белок смешался с желтком.

Не стоит есть яйца, в которых желток прилип к скорлупе, особенно если он стал чёрным. Кроме того, не рекомендуется употреблять яйца с треснувшей скорлупой, так как в них могли проникнуть бактерии.

Также опасно употребление яиц с плесенью и тёмными пятнами — такой продукт может быть заражён кишечной палочкой, сальмонеллой и другими болезнетворными микроорганизмами.

Куриные яйца давно стали предметом обсуждения широкой аудитории — от медиков-диетологов до обычных граждан.

Ранее диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова в интервью "Правде.Ру" рассказал о пользе и вреде яиц.