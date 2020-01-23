Яйца: стоит ли их включать в рацион

Куриные яйца давно стали предметом обсуждения широкой аудитории — от медиков-диетологов до обычных граждан. Мнения высказываются диаметрально противоположные, на кону — польза и вред яиц, причем от полного табу на употребление до признания неограниченной полезности продукта. Где искать правду? Включать или нет яйца в рацион обычному человеку? Об этом рассказала в интервью Pravda. ru диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова.

Полезные свойства

— Наталья, расскажите, действительно ли яйца могут быть опасны?

— Ученые спорят до сих пор по поводу того, можно ли яйца есть без ограничения или нет. Хочу сказать, что к единому мнению они пока не пришли.

Конечно, само по себе яйцо — это продукт уникальный, созданный природой, насыщенный практически всеми необходимыми пищевыми веществами.

Яичный белок считается вообще идеальным материалом, потому что он настолько сбалансирован по химическому составу, содержит практически все незаменимые аминокислоты, плюс к этому усваивается организмом почти на 100%. Что касается желтка, здесь вопросов больше.

Так ли вреден желток

С одной стороны, желток — это тоже кладезь витаминов и минеральных веществ, в нем представлена практически вся таблица Менделеева.

Одно яйцо обеспечивает всей суточной нормой витаминов и минеральных веществ.

И это неудивительно, потому что природа создала яйцо для того, чтобы обеспечить зародыша всем необходимым. Но желток содержит большое количество холестерина. В одном желтке содержится практически две суточные нормы холестерина, то есть 570 миллиграмм, в то время как норма — 300 миллиграмм. Это и есть тот самый камень преткновения. Если говорят о вреде яйца, то, я думаю, имеют в виду как раз этот момент. Но не стоит забывать, что, кроме холестерина, в желтке содержатся полезные фосфолипиды — холин и лецитин. Они как раз нормализуют жировой обмен.

"Поэтому сказать, что яйцо вредно для здоровья, все-таки будет неправильно. Потому что этот вред, который заключается в большом количестве холестерина, самим же яйцом и нейтрализуется за счет полезных и жирных кислот, фосфолипидов".

Конечно, если человек будет злоупотреблять не только яйцами, но и другими животными жирами, которые содержат большое количество холестерина, то это в конечном итоге может привести к атеросклерозу и развитию инфаркта миокарда.

Но само по себе яйцо не может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Норма для человека — это употребление одного яйца в день. Хотя есть ученые, которые считают, что яйца вообще можно есть без ограничений, потому что сбалансированный состав по фосфолипидам таков, что сам по себе не может привести к повышению уровня холестерина в крови. Другие ученые склоняются к тому, что все-таки себя стоит ограничивать людям с повышенным уровнем холестерина. Им рекомендуется употреблять 2-3 яйца в неделю.

Как правильно употреблять яйца

— Как лучше употреблять яйца? В виде омлета, вареные, сырые?

—Дело в том, что любая термическая обработка влияет на содержание витаминов. С логической точки зрения, самым полезным будет яйцо сырое. Но это потенциальная опасность заражения, в том числе сальмонеллезом. Также само по себе сырое яйцо содержит так называемые антиферменты, то есть те вещества, которые блокируют наши ферменты и не дают организму усваивать это яйцо. Поэтому сырой продукт — не оптимальный вариант. Все-таки яйцо лучше варить. Жареные яйца даже не обсуждаются, потому что сам процесс жарки — это добавление дополнительных жиров, соответственно, это уже не полезно. Яйцо всмятку легче всего усваивается, переваривается. Но при таком способе термической обработки не погибают сальмонеллы. Чтобы обезопасить себя, лучше готовить яйца вкрутую. Чтобы сальмонелла погибла, яйца надо варить 5-7 минут. Но уже перевариваться такое блюдо будет сложнее, и часть витаминов разрушится.

Чем плохо вегетарианство

— Многие сегодня отказываются вовсе от белковой пищи, от мяса. Насколько страдает от этого организм?

— Сейчас пошла мода на вегетарианство — отказ от животной пищи. Но такой рацион обедняет организм, поскольку животный белок более сбалансированный, чем растительный, по содержанию аминокислот. Он лучше переваривается нашим организмом.

Растительный белок имеет свои недостатки:

Он не может нас обеспечить всем спектром незаменимых аминокислот

Хуже усваивается организмом

Отказ от животных белков нанесет существенный удар по нашему здоровью. В первую очередь мы из-за этого недополучим очень ценный витамин В12, железо, то есть то, что в основном нам дают животные продукты. Белок — это пластический материал. Мы сами себя строим из белка. Если мы его недополучаем, то страдают все наши органы, поскольку организм начинает сам себя "есть".