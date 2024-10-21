Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте

На современных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) за правильную работу мотора отвечает газораспределительный механизм (ГРМ), который приводится в действие ремнем или цепью. В последние годы производители все чаще предпочитают ремни из-за их более низкой стоимости, хотя они требуют регулярной замены. Как продлить срок службы ремня ГРМ?
Опасность экономии и важность своевременной замены
Стоимость замены ремня ГРМ и сопутствующих деталей может быть значительной, и иногда эту процедуру приходится проводить раньше, чем указано в регламенте производителя. Экономить на замене ремня опасно, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему капитальному ремонту двигателя. Если же автолюбитель решает не следовать регламенту, ему придется постоянно следить за состоянием ремня, а это возможно только при регулярной диагностике в сервисных центрах, так как ремень находится за специальным кожухом.
Советы по продлению срока службы ремня ГРМ
Автомеханик дал несколько рекомендаций, которые помогут увеличить срок службы ремня:
Следуя этим рекомендациям и своевременно выполняя техническое обслуживание, можно продлить срок службы ремня ГРМ и избежать лишних затрат на ремонт.
Ремень газораспределительного механизма (также сокр. «ремень ГРМ») — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. Синхронизация валов гарантирует, что клапаны двигателя открываются и закрываются в нужное время в зависимости от положения поршней.
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