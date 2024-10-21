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Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте

2:35
Авто

На современных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) за правильную работу мотора отвечает газораспределительный механизм (ГРМ), который приводится в действие ремнем или цепью. В последние годы производители все чаще предпочитают ремни из-за их более низкой стоимости, хотя они требуют регулярной замены. Как продлить срок службы ремня ГРМ? 

Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Опасность экономии и важность своевременной замены

Стоимость замены ремня ГРМ и сопутствующих деталей может быть значительной, и иногда эту процедуру приходится проводить раньше, чем указано в регламенте производителя. Экономить на замене ремня опасно, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему капитальному ремонту двигателя. Если же автолюбитель решает не следовать регламенту, ему придется постоянно следить за состоянием ремня, а это возможно только при регулярной диагностике в сервисных центрах, так как ремень находится за специальным кожухом.

Советы по продлению срока службы ремня ГРМ

Автомеханик дал несколько рекомендаций, которые помогут увеличить срок службы ремня:

  • Избегать резких нагрузок на двигатель.
    Резкие старты со светофора и ускорения на трассе, когда педаль газа нажимается до упора, создают сильные нагрузки на двигатель и ремень ГРМ, что может привести к его повреждению или растяжению. Умеренная и плавная езда помогает продлить срок службы этого элемента.
  • Правильный запуск и прогрев двигателя.
    При запуске двигателя на холодную мотор и ремень подвергаются большим нагрузкам, особенно в зимний период при отрицательных температурах. Важно избегать ситуаций, когда пуск двигателя не удается с первого раза, а также всегда давать мотору прогреться перед началом движения. Это снижает нагрузку на ремень и другие компоненты.
  • Своевременная замена сопутствующих деталей.
    При замене ремня ГРМ также необходимо менять приводные ролики и помпу, которая отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости. Эти компоненты работают в связке, и их износ может повлиять на состояние ремня. Откладывая замену, водитель рискует столкнуться с выходом из строя других деталей, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Следуя этим рекомендациям и своевременно выполняя техническое обслуживание, можно продлить срок службы ремня ГРМ и избежать лишних затрат на ремонт.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. «ремень ГРМ») — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. Синхронизация валов гарантирует, что клапаны двигателя открываются и закрываются в нужное время в зависимости от положения поршней.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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