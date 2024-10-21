Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Профессиональные кулинары часто встряхивают куриные яйца перед тем, как сварить их. Но для чего это нужно? Как пояснили специалисты, этот лайфхак вовсе не связан с попыткой смешать белок и желток внутри яйца — такого эффекта не добиться. Польза заключается совсем в другом.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, CC BY-SA 4.0

Почему встряхивают яйца перед варкой?

По словам опытных поваров, встряхивание яйца перед варкой помогает легко очистить его от скорлупы после приготовления. Такая процедура слегка отделяет белок от внутренней поверхности скорлупы, благодаря чему она легче снимается, не повреждая сам белок. Поэтому перед тем, как положить яйца в кипяток, стоит их немного потрясти.

Дополнительные советы по варке яиц

Кулинары также рекомендуют добавлять в воду ложку соли перед варкой. Это предотвратит растрескивание яичной скорлупы при нагреве. А после варки яйца следует сразу погрузить в холодную воду — это также облегчит процесс очистки и сделает их более удобными для употребления.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

